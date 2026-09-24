Minister Currie: Gepensioneerde leerkrachten en digitaal onderwijs moeten lerarentekort opvangen

Volgens minister Dirk Currie kampt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) nog steeds met tekorten op diverse scholen in het nieuw schooljaar. Vandaar dat er wederom gepensioneerde leerkrachten zullen worden ingezet om deze tekorten op te vangen.

De Raad van Ministers (RvM) heeft toestemming gegeven om maximaal honderd gepensioneerde leerkrachten in te zetten. Dat is tweemaal het aantal dat vorig jaar is ingezet. Ook is er toestemming om leerkrachten die de gepensioneerde leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, door te laten werken tot 62 jaar.

“We zijn constant bezig, want het is een continu proces. We gaan dit jaar ook weer gepensioneerde leerkrachten inzetten, zoals we vorig jaar ook gedaan hebben. Er zijn nog steeds leerkrachten die zich aanmelden, dus de gesprekken vinden plaats. Zo proberen we de tekorten op te vangen”, zei Currie in het programma ABC Actueel.

De bewindsman benadrukte dat in gevallen waar het gaat om vakleerkrachten, meer voor het voortgezet onderwijs, het ministerie bezig is met het digitaliseren van met name de vakken waarvoor er lerarentekorten zijn. “Er wordt ook gekeken naar de infrastructuur om dat te kunnen doen. Dus we gaan heel gericht kijken op welke scholen het gaat en die zullen dus prioriteit krijgen als het gaat om de digitale infrastructuur voor het digitaal onderwijs”, stelde hij.

Volgens de bewindsman zal digitaal onderwijs wel iets lastiger zijn bij vakken als Tekenen en Lichamelijke Opvoeding. Daar moet er nog een goede oplossing voor worden gevonden.

Tegelijkertijd stelt Currie dat er in overleg met de pedagogische instellingen gekeken is naar het aantal afgestudeerden. Deze nieuwe leerkrachten zijn dan vanuit het ministerie zelf dan een baan aangeboden. Volgens de minister is er wel veel belangstelling hiervoor.