Goodvibezz in NL: speciale clubshow op vrijdag 25 september in Rijswijk

De bekende band Goodvibezz uit Suriname is momenteel voor een tour in Nederland. Op vrijdag 25 september 2026 zijn de heren live te zien op een speciale editie van ADJUMA | Het heetste feestje van Nederland in de Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland).

En alsof dat nog niet genoeg is, is ook DJ Andy Safado rechtstreeks uit Suriname aanwezig, om tussendoor de lekkerste hits te draaien. Verwacht een bijzonder optreden waarbij GoodVibezz je de hele avond trakteert op hun beste en populairste nummers. Een 100% Surinaamse avond die je niet wilt missen!

Kaarten zijn in de voorverkoop voordeliger dan op de dag zelf aan de deur, dus haal ze hier online. Voor de mensen in het Noorden van Nederland is er op vrijdag 2 oktober een speciaal optreden van Goodvibezz samen met Sabroso, in The Vibe Partycenter te Almere. De volgende dag, zaterdag 3 oktober, staat Goodvibezz live op BORGOE meets PARBO in de Maassilo Rotterdam.

Mis deze gelegenheid om de band uit Suriname live in Nederland te zien niet!