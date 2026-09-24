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Gedetineerde Patrick Ruben Stewart ontsnapt uit Sanatorium

KAM Thuiszorg

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Gedetineerde Patrick Ruben Stewart ontsnapt uit Sanatorium

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De gedetineerde Patrick Ruben Stewart is op woensdag 23 september 2026 uit het Sanatorium in Suriname ontvlucht. MIA Zoekt heeft zijn naam en foto gepubliceerd en roept het publiek op informatie over zijn verblijfplaats door te geven.

Over de omstandigheden waaronder Stewart wist te ontsnappen, bevat de oproep geen nadere informatie. Ook wordt niet vermeld waarom hij in het Sanatorium verbleef of waarvoor hij gedetineerd was.

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Wie weet waar Stewart zich bevindt of informatie heeft die kan helpen hem te vinden, wordt gevraagd contact op te nemen via +597 8470223. Dit nummer is ook bereikbaar via WhatsApp. Volgens de oproep worden alle tips volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld.

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