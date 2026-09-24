Currie bezorgd over relatief hoge schooluitval onder jongens; werkt aan ondersteuningsproject van 300.000 euro

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) maakt zich zorgen over de relatief hoge schooluitval onder jongens vanaf het secundair onderwijs. Volgens hem spelen economische omstandigheden daarbij een belangrijke rol. De bewindsman werkt daarom samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) aan een project van 300.000 euro om jongeren die vanwege economische omstandigheden uitvallen, op school te houden.

“Dat is voor ons een zorgpunt. De indicatie uit het onderzoek geeft aan dat een aantal gaat werken vanwege economische omstandigheden. Dat is iets waar we oplossingen voor zoeken. Ik ben ook met me collega van Sociale Zaken bezig om te kijken en te identificeren.

We zijn bezig met een project om een bedrag van 300.000 euro binnen te krijgen dat we dan gaan besteden aan jongeren en het ondersteunen van jongeren die gaan werken vanuit economische redenen. Dat we gaan kijken hoe we ze kunnen ondersteunen, zodat ze op school blijven. Dus dat is een heel specifiek vraagstuk dat ons bezig houdt”, zei Currie in het programma ABC Actueel.

Hoewel er een leerplicht geldt, beschikt het ministerie niet over een instantie die actief kinderen opspoort en naar school begeleidt. Volgens Currie worden geboorte- en inschrijvingscijfers wel geanalyseerd om zicht te krijgen op de instroom, maar de handhaving blijft uit.

“Er is een leerplicht, maar wij hebben geen instantie om de kinderen te gaan zoeken en ze op school te plaatsen. Dus we hebben geen één op één indicatie over het aantal dat geplaatst wordt. We hebben een afdeling Plan Unit en die kijkt naar de planningsinformatie en van daaruit proberen we ook analyses te maken om te kijken dat we zoveel mogelijk leerlingen in het onderwijs hebben”, aldus de minister.