Brunswijk herhaalt: “NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk is nog altijd kritisch over de behandeling van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) binnen de regering van Suriname. Volgens hem worden vooral directieleden die door de geelzwarte partij zijn voorgedragen, op een oneerlijke manier in verband gebracht met strafbare feiten. Hij benadrukt dat, indien de situatie volgens hem op enig moment onhoudbaar wordt, hij en zijn partij zullen besluiten uit de coalitie te stappen.

“De NDP denkt dat gewoon dat ze de verkiezingen hebben gewonnen. Maar de NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. De NDP heeft 18 zetels en met 18 zetels kan je niets doen. Als bijvoorbeeld de emmer is overgelopen en ABOP taki unu weri nanga den sani disi, dan gaan we eruit. Zolang ik moe ben, ga ik gewoon eruit”, zei Brunswijk woensdag in het programma ABC Actueel.

De politicus, die vicevoorzitter is van DNA, voerde aan dat hij niet alleen goed moet zijn om quorum in het parlement te verlenen. Eén van de zaken die hem ook stoort is de manier waarop de overheid recent is omgegaan met het schooltassenproject. Deze schooltassen zijn volgens hem ‘politiek verdeeld’.

Daarnaast blijkt dat de ABOP vaak niet op de hoogte wordt gebracht van besluiten die er worden genomen. “Ik ben zoveel jaren in de politiek en ABOP ne yere neks. Laatst hoorde ik dat alle Mennonieten weg moeten. Maar we moeten praten. We willen dat we gehoord worden, zodat wanneer iets gebeurd, wij dan op de hoogte zijn. Laten we geen dingen uit de pers vernemen.

Dus ik kijk nog steeds hoe het gaat en de behandeling die we krijgen. En ifi unu no mang moro, dan unu no mang moro. Maar tot nu toe praat ik nog met de president. Laatst hadden we een heel lang gesprek met de president en ze zei: meneer Brunswijk, het gaat goed komen. Dus ik wacht daarop. Mi e luku fa a ontwikkeling e go.

De president heeft haar woord gegeven. Maar wij gaan onze mensen niet zo laten voor de haaien. Bij TAS heeft die mevrouw gespaard. En ik zie dat overal waar er geld is gespaard, na a moni deng mang wani”, aldus de ABOP-leider.