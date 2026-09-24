Beruchte verdachte in reeks voertuigfraudes na speurwerk opgepakt in woning te Uitvlugt

De politie in Suriname heeft onlangs de 30-jarige S.F. opnieuw aangehouden na een gerichte opsporingsactie. De man, die volgens ingewonnen informatie al meerdere keren met politie en justitie in aanraking is gekomen, hield zich schuil in een woning in het ressort Uitvlugt toen hij op donderdag 17 september werd opgespoord en aangehouden.

De aanhouding volgde nadat informatie door een gespecialiseerde intelligence-eenheid was uitgewerkt. In samenwerking met Recherche Regio Oost kon vervolgens worden achterhaald waar F. verbleef, waarna hij werd aangehouden.

De verdachte wordt in verband gebracht met meerdere zaken waarbij voertuigen zouden zijn verduisterd. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van vervalste bewijzen van bankoverschrijvingen. Uit verklaringen van reeds aangehouden verdachten komt F. naar voren als de vermoedelijke opdrachtgever en degene die de valse betalingsbewijzen zou hebben geregeld.

Volgens informatie die de redactie van Waterkant.Net heeft verkregen, zou het aantal slachtoffers inmiddels zijn opgelopen tot meer dan tien. De politie onderzoekt in hoeverre de verschillende zaken met elkaar samenhangen en welke rol F. daarbij precies heeft gespeeld.

De man geldt als een bekende van de Surinaamse politie en zou in het verleden al meerdere keren zijn ingesloten. Het verdere onderzoek naar de zaken en eventuele andere benadeelden wordt voortgezet.