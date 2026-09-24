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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

1-jarig kindje verdrinkt thuis in emmer water in wasruimte

KAM Thuiszorg

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Kindje

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Een 1-jarig meisje is woensdagavond in haar ouderlijke woning in een emmer water terechtgekomen en verdronken. Dit gebeurde aan de Quacarstraat in Suriname, een zijstraat van de Empraimzegenweg.

Vernomen wordt dat het meisje samen met andere kinderen thuis was. Op een gegeven moment liep zij naar de wasruimte, waar een met water gevulde emmer stond. Vermoedelijk probeerde zij iets uit de emmer te pakken en viel zij daarbij voorover in het water.

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Het meisje kon zichzelf niet uit die positie bevrijden en verdronk. De precieze omstandigheden waaronder dit kon gebeuren, worden nog onderzocht.

De politie van Santodorp ging na de melding naar de woning. Het lichaam van het kind is in beslag genomen voor onderzoek.

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