Zes jonge Surinamers geven plasticvervuiling een gezicht in ‘Six Stories’

Plasticvervuiling bekeken door de ogen van zes jonge Surinamers: dat staat centraal in ‘Six Stories’, een reeks mini-documentaires die donderdag 24 september in première gaat bij TBL Cinemas. De hoofdpersonen laten ieder vanuit hun eigen perspectief zien hoe zij naar deze wereldwijde bedreiging kijken.

Green Heritage Fund Suriname (GHFS) organiseert de feestelijke vertoning. De documentaires zijn gemaakt binnen PROMAR, voluit Prevention of Marine Litter in the Caribbean Sea. Dit project richt zich op het terugdringen van plasticafval in zee en in de leefomgeving.

In de reeks komen Stefanie Parisius-Sewotaroeno, Razia Taus, Micha Willems, Chemaya Burleson, Randell Oostburg en Dimitri Behari aan het woord. Onder het motto ‘Young voices. Six perspectives. One global threat.’ brengt het project hun verschillende gezichtspunten over hetzelfde milieuprobleem samen.

De ontvangst begint om 17.00 uur in de aangeklede foyer, waar deelnemers en gasten op de foto kunnen bij een speciaal ingerichte achtergrond. Om 18.00 uur begint het officiële programma met een aftelmoment. Daarna volgt een welkomstwoord van GHFS-directeur Monique Pool en de minister van Olie, Gas en Milieu.

De vertoning van ‘Six Stories’ staat gepland voor 18.10 uur. Na afloop worden om 18.50 uur de zes hoofdpersonen voorgesteld. De avond wordt van 19.00 tot 20.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.