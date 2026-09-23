SLM krijgt vanaf december weer vliegtuig volledig in eigen kleuren op Mid-Atlantische route

Vanaf 27 september 2026 zal de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) op de Mid-Atlantische route vanuit Amsterdam vliegen met Eastern Airlines, dat voor de komende twee jaar de nieuwe airlinepartner op deze route wordt. Daarnaast wordt vanaf december 2026 een Boeing 777-200 ingezet die volledig in SLM-kleuren is uitgevoerd.

De komst van het toestel maakt deel uit van de veranderingen waarmee SLM meer betrouwbaarheid en continuïteit in haar vluchten wil brengen. Directeur Johan Sandie lichtte de plannen op dinsdag 22 september toe in een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Behalve op betere vliegtuigen richt de maatschappij zich op sterkere partners, digitalisering en een betere dienstverlening aan passagiers.

Het organiseren van voldoende reserve en back-up is daarbij volgens Sandie noodzakelijk om verstoringen en uitval tegen te gaan. Hij benadrukt dat vertragingen overal in de luchtvaart voorkomen en dat veiligheid altijd bepalend is voor het vertrek van een toestel. “Niemand zal vertrekken als het onveilig is. De maintenance zal niet aftekenen als er een issue is”, aldus de directeur.

Ook het routenetwerk wordt tegen het licht gehouden. SLM heeft de afgelopen periode enkele routes stopgezet na evaluatie en onderzoekt haar financiële positie verder. Volgens Sandie laten de tot nu toe uitgevoerde studies zien dat de maatschappij de potentie heeft om een gezond vliegbedrijf te worden. Voor de verdere uitvoering van het herstel- en toekomstplan zijn eerst goedkeuring en de bijbehorende financiering nodig.

Voor passagiers moet daarnaast de informatievoorziening verbeteren. Omdat berichten per e-mail niet door iedereen worden gelezen, wil SLM de berichtgeving via de app opnieuw introduceren. Daarmee moeten reizigers sneller en beter op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en andere ontwikkelingen.

Sandie verwacht voor de komende jaren meerdere vliegtuigen en nieuwe bestemmingen. De maatschappij wil de vluchten naar Curaçao hervatten en ziet ook mogelijkheden voor Barranquilla in Colombia, Sint Maarten en Jamaica. SLM heeft naar zijn zeggen uitnodigingen ontvangen voor nieuwe bestemmingen; concrete startdata daarvoor worden niet genoemd.

Bij die uitbreiding spelen samenwerkingen een belangrijke rol. De maatschappij werkt al met WinAir, LIAT Air en InterCaribbean Airways en voert daarnaast gesprekken met grotere partners. Tegelijk wil SLM een groter aandeel krijgen in de toeristische ontwikkeling van Suriname en een hubfunctie opbouwen, waarbij de sector bij de plannen wordt betrokken.

De ambitie reikt volgens Sandie verder dan het verbeteren van de bestaande operatie. SLM wil zich ontwikkelen tot een internationale operator. “We hebben de gelegenheid om groot te worden in dit land en dat gaan we doen”, stelt de directeur.