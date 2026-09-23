Romano Meriba zet punt achter lidmaatschap NDP: ‘Geen onvrede of persoonlijk conflict’

Romano Meriba heeft een punt gezet achter zijn lidmaatschap van de Nationale Democratische Partij (NDP). Met ingang van woensdag 23 september 2026 maakt hij geen deel meer uit van de partij in Suriname. Dat meldt Tra Fas’ De.

Meriba heeft zijn besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan NDP-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. In zijn brief benadrukt hij dat zijn vertrek niet het gevolg is van ruzie, onvrede of een persoonlijk geschil met de voorzitter of andere leden van de partijleiding.

Volgens Meriba gaat het om een persoonlijke beslissing waarover hij goed heeft nagedacht. Ondanks zijn vertrek spreekt hij waardering uit voor de periode die hij binnen de NDP heeft doorgebracht en voor de ervaringen die hij daar heeft opgedaan.

Hij blikt daarbij specifiek terug op 2020, toen hij zich naar eigen zeggen met volle overtuiging voor de partij inzette. Binnen de mogelijkheden die hem werden geboden, nam hij naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid.

Zijn afscheid van de NDP betekent volgens Meriba niet dat hij zich terugtrekt uit zijn betrokkenheid bij Suriname. Hij zegt zich ook buiten de partijpolitieke structuur op zijn eigen manier te willen blijven inzetten voor de ontwikkeling van het land.

“Mijn hart blijft liggen bij ons land en ik zal me altijd op mijn eigen wijze blijven inzetten voor een rechtvaardig, sterk en vooruitstrevend Suriname”, schrijft hij volgens het medium in zijn brief.

Meriba vraagt de partij zijn beslissing te respecteren en spreekt de wens uit dat zijn vertrek op een waardige en constructieve manier wordt afgehandeld. Ook wenst hij Geerlings-Simons, de NDP en anderen die zich voor Suriname inzetten succes.

Over eventuele nieuwe politieke plannen doet Meriba in zijn mededeling geen uitspraken. Zijn brief beperkt zich tot zijn besluit om het NDP-lidmaatschap te beëindigen en zijn voornemen om zich op eigen wijze voor Suriname te blijven inzetten.

Meriba is geen onbekende naam in Suriname. Hij is de pleegzoon van wijlen oud-president en voormalig NDP-voorzitter Desi Bouterse. Zijn verleden kwam meerdere keren in het nieuws vanwege strafzaken: in 2005 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor onder meer roof en doodslag, waarna Bouterse hem in 2011 gratie verleende. In 2017 volgde opnieuw een veroordeling, ditmaal tot drieënhalf jaar cel wegens betrokkenheid bij een roofoverval.

De afgelopen jaren probeerde Meriba nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij een Bachelor of Business Administration aan de Nederlandse Business Academy. In juli 2025 zei hij nog dat hij binnen de NDP politieke vorming kreeg en zich beschikbaar wilde stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. Hij was daarnaast actief als coördinator in de buurt Pontbuiten