Popeyes ‘barki deal’ van SRD 100 uitverkocht na lange rijen: dure auto’s in drive-thru zorgen voor kritiek

Twee stukken kip met Cajun Fries voor SRD 100: met die aanbieding trok Popeyes veel belangstelling. De ‘Barkie Deal’ bracht tal van liefhebbers op de been en zorgde voor lange rijen. Volgens Popeyes – Louisiana Kitchen Suriname was de actie uiteindelijk uitverkocht.

Met de combinatie van kip en friet voor een vast bedrag van honderd Surinaamse dollar stond de aanbieding volop in de belangstelling. Ook bij de drive-thru van de vestiging aan de Wilhelminastraat stonden automobilisten in de rij om van de deal te profiteren.

Juist die rij was voor een Facebookgebruiker aanleiding om kritiek te uiten. De schrijver meldde daar meerdere dure auto’s te hebben gezien, naar eigen inschatting met een waarde van 40.000 dollar en meer. Volgens deze gebruiker zouden de inzittenden de aanbieding moeten overlaten aan mensen die de normale prijzen moeilijk kunnen betalen.

“Laat het voor de mensen die de normale prijzen niet kunnen permitteren. Geef hen vandaag die dag dat ze kunnen genieten met hun kinderen”, schreef de gebruiker. ‘HoeMeerWeHebbenHoeGierigerWeWorden’ zette hij de kritiek extra kracht bij.

De reactie plaatst daarmee een vraag naast het succes van de uitverkochte actie: hoort een goedkope maaltijd vooral beschikbaar te blijven voor mensen met een kleine beurs? De Facebookgebruiker trok die grens op basis van de auto’s in de rij. Over de daadwerkelijke financiële situatie van de inzittenden zegt die waarneming echter niets met zekerheid.