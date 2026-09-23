HomeOnderwerpenMaatschappijPopeyes 'barki deal' van SRD 100 uitverkocht na lange rijen: dure auto’s...
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Popeyes ‘barki deal’ van SRD 100 uitverkocht na lange rijen: dure auto’s in drive-thru zorgen voor kritiek

KAM Thuiszorg

-

0
Popeyes 'barki deal' van SRD 100 uitverkocht: dure auto’s in wachtrij zorgen voor kritiek
Beeld: gedeelde social media foto van een lange rij voor de barki-deal

BORGOE meets PARBO

Twee stukken kip met Cajun Fries voor SRD 100: met die aanbieding trok Popeyes veel belangstelling. De ‘Barkie Deal’ bracht tal van liefhebbers op de been en zorgde voor lange rijen. Volgens Popeyes – Louisiana Kitchen Suriname was de actie uiteindelijk uitverkocht.

Met de combinatie van kip en friet voor een vast bedrag van honderd Surinaamse dollar stond de aanbieding volop in de belangstelling. Ook bij de drive-thru van de vestiging aan de Wilhelminastraat stonden automobilisten in de rij om van de deal te profiteren.

ADJUMA Party

Juist die rij was voor een Facebookgebruiker aanleiding om kritiek te uiten. De schrijver meldde daar meerdere dure auto’s te hebben gezien, naar eigen inschatting met een waarde van 40.000 dollar en meer. Volgens deze gebruiker zouden de inzittenden de aanbieding moeten overlaten aan mensen die de normale prijzen moeilijk kunnen betalen.

“Laat het voor de mensen die de normale prijzen niet kunnen permitteren. Geef hen vandaag die dag dat ze kunnen genieten met hun kinderen”, schreef de gebruiker. ‘HoeMeerWeHebbenHoeGierigerWeWorden’ zette hij de kritiek extra kracht bij.

De reactie plaatst daarmee een vraag naast het succes van de uitverkochte actie: hoort een goedkope maaltijd vooral beschikbaar te blijven voor mensen met een kleine beurs? De Facebookgebruiker trok die grens op basis van de auto’s in de rij. Over de daadwerkelijke financiële situatie van de inzittenden zegt die waarneming echter niets met zekerheid.

shop now
Adjuma Party

Vorig artikel
Machinegeweer en maskers in auto bij Grasalco: zes verdachten vast
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival