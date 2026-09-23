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Nederland zegt steun toe bij streven naar visumvrij reizen voor Surinamers

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minister Tom Berendsen aangegeven tijdens een bilateraal overleg met zijn Surinaamse ambtgenoot Melvin Bouva

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Suriname mag rekenen op Nederlandse ondersteuning bij het streven naar vrijstelling van de Schengenvisumplicht. Dat heeft minister Tom Berendsen aangegeven tijdens een bilateraal overleg met zijn Surinaamse ambtgenoot Melvin Bouva in New York.

De visumprocedure voor Surinamers stond centraal in het gesprek, dat plaatsvond in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Naast de inzet voor visumvrijstelling vroeg Bouva om praktische verbeteringen op korte termijn. Het gaat daarbij om een snellere afhandeling van visumaanvragen en de verstrekking van visa met een langere geldigheidsduur.

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De ministers bespraken ook het Fonds Slavernijverleden, verdere technische samenwerking en mogelijkheden om de handel en investeringen tussen beide landen te versterken.

Het overleg was gericht op het verder uitbouwen van de bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland, met gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen als uitgangspunten. Daarbij is de inzet om afspraken om te zetten in tastbare resultaten.

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