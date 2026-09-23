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Machinegeweer en maskers in auto bij Grasalco: zes verdachten vast

KAM Thuiszorg

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Machinegeweer en maskers in auto bij Grasalco: zes verdachten vast
Beeld via politie regio midden

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Een controle bij de hoofdingang van Grasalco in Suriname heeft in de vroege maandagochtend geleid tot de aanhouding van zes verdachten. In hun voertuig werden onder meer een zelfgemaakt machinegeweer, twee andere vuurwapens en maskers aangetroffen. Een van de inzittenden probeerde na de wapenvondst te vluchten, maar werd alsnog aangehouden.

Het zestal bestond uit vier personen van Braziliaanse komaf en twee Surinamers, meldt de politie van Regio Midden. Zij zaten in een blauwe Toyota Surf die door beveiligingsmedewerkers bij de toegangspoort werd staande gehouden. Toen de beveiligers tijdens hun controle wapens in de auto zagen, schakelden zij de Surinaamse politie in.

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Leden van het Regio Bijstandsteam Midden en de Recherche Regio Midden gingen daarop naar de locatie. Bij de controle van het voertuig werden behalve het zelfgemaakte machinegeweer ook een jachtgeweer, een vuistvuurwapen, een hoeveelheid flessenhalspatronen, handschoenen en maskers aangetroffen. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen.

Een van de aangehouden personen, S.D., werd daarnaast herkend als verdachte van een eerdere beroving in het achterland. In het onderzoek naar die beroving was al een andere verdachte aangehouden en in verzekering gesteld.

Alle zes verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De Recherche Regio Midden onderzoekt de zaak verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

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