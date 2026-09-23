Korpschef Pinas: “U zult straks zien dat als u door rood licht rijdt u dan een boete thuis zult krijgen”

Volgens korpschef Melvin Pinas is de politie momenteel bezig met het in orde krijgen van de digitale verkeershandhaving. Hierdoor zullen bestuurders die bepaalde verkeersovertredingen begaan, waaronder het rijden door rood licht, in de toekomst hun verkeersboete thuis zullen ontvangen.

“U zult straks zien…ik denk niet dat het dit jaar nog van de grond zal komen…dat we met een digitaal systeem komen, waarbij als u door rood licht rijdt, dat u een boete thuis zult krijgen. Maar het is een traject”, zei Pinas in een interview in het programma To The Point op Apintie tv.

De inzet van moderne technologie moet ervoor zorgen dat verkeersovertredingen sneller worden geregistreerd en opgevolgd.

In juli zei minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid dat er drie maanden lang middels flitsers een test is uitgevoerd op de dr. Sophie Redmondstraat en daaruit is gebleken dat uit de 700.000 voertuigen ruim 70% van de voertuigen door rood licht heeft gereden.

Korpschef Pinas vindt dat er wel voorzichtig gekeken moet worden naar bepaalde aspecten alvorens bepaalde politietaken worden afgestoten aan derden ofwel handhavers. Eén van de zaken die volgens hem voorlopig nog bij de politie moet worden gelaten is de uitgifte van rijbewijzen.