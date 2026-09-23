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Kinderen aangevallen door Braziliaanse bijen

KAM Thuiszorg

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Braziliaanse bijen in Suriname

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Drie minderjarige kinderen zijn dinsdagavond aangevallen en gestoken door Braziliaanse bijen aan de Hernutterstraat in Suriname.

De slachtoffer zijn 2, 12 en 14 jaar oud. Ze moesten per ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) worden vervoerd.

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Vernemen wordt dat een operator van een graafmachine op het terrein bezig was met werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kwamen de bijen vrij. De operator wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen, maar de drie kinderen, die op hetzelfde terrein wonen, werden vervolgens door de bijen aangevallen.

De Bijendienst werd meteen ingeschakeld. Kort daarna werd vanuit de Surinaamse politie gemeld dat medische hulp noodzakelijk was voor enkele minderjarige slachtoffers. De Bijendienst schakelde daarop een ambulance in.

Alle kinderen werden ter behandeling overgebracht naar de SEH. Over hun medische toestand is vooralsnog geen nadere informatie bekend.

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