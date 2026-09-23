Cubaanse moeder zoekt 19-jarige vermiste dochter in Suriname

Een Cubaanse moeder probeert wanhopig haar 19-jarige dochter Leidis Anabel Balcinde Martínez in Suriname terug te vinden. Volgens haar heeft zij al meer dan drie maanden geen rechtstreeks contact met de jonge vrouw kunnen krijgen. De familie vreest dat haar iets is overkomen of dat zij tegen haar wil wordt vastgehouden. Daarvoor bestaat vooralsnog geen bevestiging.

De moeder heeft zich met haar noodoproep gewend tot NiO Reportando Un Crimen. Zij vermoedt dat haar dochter zich in een mijnbouwgebied in het Surinaamse binnenland bevindt. De locatie omschrijft zij als “Montaña Chine Cabo Verde”. Of Leidis daar daadwerkelijk verblijft, is niet bevestigd.

Een extra reden voor haar bezorgdheid is de telefoon van haar dochter. Die zou volgens de moeder momenteel in handen zijn van een man die zij uitsluitend aanduidt als “Blaka”. Hij staat op enkele foto’s die de familie heeft verstrekt. De moeder zegt dat het haar niet lukt haar dochter zelf te spreken. Er is echter geen bevestiging dat deze man een strafbaar feit heeft gepleegd of dat sprake is van ontvoering.

Leidis vertrok op 2 december 2025 naar Suriname. Zij is geboren op 27 december 2006 en komt oorspronkelijk uit Santiago de Cuba. Voor haar vertrek woonde zij met haar familie in San Miguel del Padrón in Havana.

De familie hoopt vooral op hulp van Cubanen die in Suriname wonen en van mensen die in de mijnbouwgebieden werken of daar contacten hebben. Wie Leidis onlangs heeft gezien of de genoemde locatie herkent, wordt gevraagd via een privébericht contact op te nemen met het platform dat de oproep verspreidt.

Voor de moeder weegt de onzekerheid zwaar. Zij zegt dat het maandenlange gebrek aan contact haar gezondheid ernstig heeft aangetast en dat zij in deze periode zelfs een hartinfarct heeft gehad. Haar oproep aan Leidis is dringend: neem contact op met je moeder. De familie wil weten of zij leeft, hoe het met haar gaat en of zij veilig is.

In de oproep wordt ook aangedrongen op een formele melding bij de Surinaamse autoriteiten. Uit de verstrekte informatie blijkt niet of die aangifte inmiddels is gedaan.