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Back to School Sale bij Mr. Phone: tot 50 procent korting aan de Kwattaweg

KAM Thuiszorg

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Mr.Phone aan de Kwattaweg

BORGOE meets PARBO

Een nieuwe telefoon of tablet nodig voor het schooljaar? Dan is dit een goed moment om bij Mr. Phone binnen te stappen. Van 22 tot en met 30 september houdt de winkel een Back to School Sale met kortingen tot maar liefst 50 procent!

Tijdens de Back to School Sale worden ook gratis cadeaus weggegeven, waaronder JBL-koptelefoons, JBL-oordopjes, paraplu’s, tumblers, telefoonhoesjes en screenprotectors van gehard glas. En speciaal voor de start van het schooljaar zijn er ook schoolpakketten! Vraag in de winkel naar de voorwaarden en de beschikbare cadeaus.

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De actie vindt plaats bij de vestiging aan de Kwattaweg 585 in Suriname, naast Lisa Shopping Center. Of je nu op zoek bent naar een smartphone om bereikbaar te blijven of een tablet voor schoolwerk: ontdek de aanbiedingen en bekijk welk toestel bij jouw wensen en budget past.

Mr. Phone biedt telefoons, tablets en elektronica. Met deze tijdelijke kortingsactie kunnen scholieren, studenten en ouders zich voordelig voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Let daarbij op: de korting loopt op tot 50 procent en geldt dus niet automatisch voor ieder product.

Wil je profiteren? Bezoek Mr. Phone aan de Kwattaweg tussen 22 en 30 september en vraag in de winkel naar de actieproducten.

Mr. Phone heeft daarnaast vestigingen aan de Indira Gandhiweg 721B, naast het Shell-servicestation, de Anamoestraat 24C, tegenover restaurant Petisco, en de Emmastraat 6 in Nieuw-Nickerie

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