Aangehouden DJ vrijgelaten: ‘Geen concrete betrokkenheid bij mensensmokkel’

De onlangs aangehouden DJ R.S. heeft bij het Hof van Justitie in Suriname bezwaar gemaakt tegen zijn verdere vrijheidsbeneming. Zijn advocaat, mr. Maureen C.M. Nibte, stelt dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn dat haar cliënt betrokken is geweest bij mensensmokkel en vraagt om zijn onmiddellijke invrijheidstelling.

S. werd op 16 september 2026 aangehouden op verdenking van onder meer mensensmokkel en mishandeling. Drie dagen later werd zijn vrijheidsbeneming door de rechter-commissaris getoetst. De verdediging kan zich met die beslissing niet verenigen en heeft daarom een verzoek op grond van artikel 54c van het Wetboek van Strafvordering ingediend.

Volgens de advocaat ontkent S. iedere betrokkenheid bij het organiseren of mogelijk maken van de reis van de vrouw die in de zaak als slachtoffer wordt aangeduid. Zij zou familie zijn van zijn echtgenote en verbleef in Venezuela, waar zij vanwege familieproblemen financiële ondersteuning van S.’s vrouw kreeg.

De verdediging erkent dat S. een bedrag van 3.000 Amerikaanse dollar aan zijn echtgenote ter beschikking heeft gesteld. Volgens zijn advocaat houdt zijn betrokkenheid daar echter op. S. zou de reis van de vrouw niet hebben georganiseerd, haar niet naar Suriname hebben gehaald en voorafgaand aan haar komst geen contact met haar hebben gehad.

Daarbij beroept de verdediging zich ook op de verklaring van de vrouw zelf. Zij zou hebben verklaard dat zij S. pas sprak nadat zij al in Suriname was aangekomen. Volgens de advocaat kan het enkele feit dat financiële hulp is gegeven niet zonder meer worden aangemerkt als mensensmokkel.

In het verzoek wordt daarnaast uitgebreid gewezen op de gezinssituatie van S. Zowel hij als zijn echtgenote zit vast, terwijl zij twee jonge kinderen hebben van respectievelijk tien maanden en zeven jaar. De kinderen worden momenteel door een broer van S. opgevangen, maar die tijdelijke oplossing zou volgens de verdediging niet langer houdbaar zijn.

Ook wordt aangevoerd dat S. ondernemer en werkgever is en dat zijn aanhouding daardoor niet alleen gevolgen heeft voor zijn gezin, maar ook voor werknemers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van zijn onderneming.

De advocaat benadrukt dat de verdenking niet wordt gebagatelliseerd, maar stelt dat er op dit moment onvoldoende concrete feiten zijn die verdere detentie rechtvaardigen. Het Hof wordt daarom gevraagd de eerdere beslissing te vernietigen, de verlenging van de inverzekeringstelling onrechtmatig te verklaren en S. onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Het Hof ging mee met het verzoek van de raadsvrouwe en gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van de ondernemer. Zijn echtgenote blijft vooralsnog aangehouden.