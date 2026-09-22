Vp Rusland wil duidelijk signaal afgeven bij misstanden binnen politie

Vicepresident Gregory Rusland zegt dat er de afgelopen periode veel klachten zijn over het functioneren van het politieapparaat. Volgens hem moet waar nodig worden opgetreden tegen misstanden en moet met concrete maatregelen duidelijk worden gemaakt dat overtredingen binnen het Korps Politie Suriname niet zonder gevolgen blijven.

“We hebben inderdaad heel veel klachten de laatste tijd gehad over het politieapparaat. Ik denk wat dat betreft dat er ruimte is voor de regering, voor de samenleving, om goed daarnaar te gaan kijken. En waar blijkt dat wij moeten optreden, dat wij ook niet bang zijn om die maatregelen te treffen.

Want verandering van attitude en gedrag van bepaalde mensen ga je waarschijnlijk niet in één dag kunnen doen, maar je moet beginnen om acties te ondernemen zodat mensen gaan zien dat je serieus bent in het optreden waar mensen in de fout gaan. Zodat het natuurlijk een signaal is voor anderen om niet dezelfde weg te bewandelen”, zei Rusland in het programma ABC Actueel.

Volgens hem moeten instituten beter en slagvaardiger functioneren. Bij klachten en misstanden moet onderzoek worden gedaan, getoetst aan de wet en waar nodig worden opgetreden. Waar blijkt dat mensen in de fout zijn gegaan, zal daar moeten worden opgetreden.

Hij benadrukt dat er voortdurend moet worden gewerkt aan de verbetering en versterking van de instituten.