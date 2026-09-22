Van gereedschap tot chocolade gestolen uit woning: twee verdachten bekennen

Niet alleen gereedschap en huishoudelijke apparaten, maar ook tegels, een douchekraan en een hoeveelheid chocolade zijn buitgemaakt bij diefstallen uit een woning aan de Boma Polder Serie 3 in Wanica. Twee mannen zijn aangehouden en hebben hun betrokkenheid bij de diefstal bekend. De gestolen goederen zijn nog niet teruggevonden.

De benadeelde deed in augustus en september twee keer aangifte bij bureau Santo Boma, meldt het Korps Politie Suriname. De aangiften betroffen gekwalificeerde diefstal en diefstal.

De lijst met weggenomen spullen loopt uiteen van een boormachine, schuurmachine, delfschoppen en een brushcutter tot een stofzuiger en een ventilator. Ook de douchekraan, tegels en chocolade verdwenen uit de woning.

Camerabeelden brachten twee verdachten in beeld. Nadat zij daarop waren herkend, volgde intensief speurwerk. Leden van het Regio Bijstandsteam Midden hielden uiteindelijk de 27-jarige R.A. en de 29-jarige D.D. aan en droegen hen over aan bureau Santo Boma.

Beide mannen zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Bureau Santo Boma zet het onderzoek voort. Daarbij wordt niet uitgesloten dat nog meer verdachten worden aangehouden.