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Tas met veel geld gestolen uit auto Leo Brunswijk

KAM Thuiszorg

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Leo Brunswijk
Archieffoto: Leo Brunswijk

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Een tas met een groot geldbedrag is maandag gestolen uit de auto van EBS-directeur Leo Brunswijk, die geparkeerd stond bij het ABSO-voetbalveld aan de Gronfolostraat in Suriname.

Brunswijk verklaarde tegenover de politie dat hij zijn voertuig rond 17.00 uur langs de weg voor het voetbalveld had geparkeerd. Op een bepaald moment vroeg hij een beveiliger om zijn mobiele telefoon uit het voertuig te halen. Op dat moment was alles volgens hem nog in orde.

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Na afloop van het voetballen liep de directeur terug naar zijn voertuig. Hij merkte dat een van de achterportieren op een kier stond. Bij het instappen ontdekte hij dat een zwarte tas, die hij op de voorste passagiersstoel had geplaatst, was weggenomen.

Volgens Brunswijk bevond zich in de tas 4.000 USD en 176.000 Surinaamse dollars. Opvallend is dat een vuurwapen, dat eveneens in het voertuig aanwezig was, door de dader(s) ongemoeid is gelaten.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de aangifte opgenomen en een onderzoek gestart.

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