Pomphoudersbond na sluiting Rock Oil: ook overheid moet zich aan regels houden

Ondernemers moeten zich aan regels en termijnen houden, maar overheidsinstanties moeten dat net zo goed. Die boodschap geeft de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) naar aanleiding van de sluiting van Rock Oil NV in Lelydorp en de recente rechterlijke uitspraak. De bond wil dat ook het handelen van de overheid kritisch wordt bekeken.

Voorzitter Guno Castelen waarschuwt dat ondernemers niet afhankelijk mogen zijn van de manier waarop een individuele ambtenaar met regels en procedures omgaat. “Ondernemers kunnen niet afhankelijk zijn van de willekeur, interpretatie of voortvarendheid van een individuele ambtenaar.” Voor bedrijven moet vooraf helder zijn welke eisen gelden en binnen welke termijn een overheidsinstantie handelt.

Daarbij wijst de bond op de verantwoordelijkheid die ontstaat wanneer een onderneming jarenlang actief is en de overheid toezicht houdt en betrokken is bij vergunningstrajecten. Van die overheid mag dan worden verwacht dat zij tijdig, duidelijk en voorspelbaar optreedt.

Ontbreekt een vergunning of worden tekortkomingen vastgesteld, dan moet een ondernemer precies weten wat moet worden hersteld en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. Maar wanneer vervolgens advies of goedkeuring van een overheidsinstantie nodig is, moet ook die instantie aan een duidelijke termijn worden gehouden.

Dat pleidooi betekent volgens de bond niet dat ondernemers buiten de regels mogen opereren. De rechterlijke uitspraak wordt gerespecteerd en naleving van wet- en regelgeving staat voorop. Veiligheid, milieu en volksgezondheid wegen juist in de brandstofsector zwaar. “Wij vragen geen voorkeursbehandeling voor ondernemers. Wij vragen rechtszekerheid en een gelijk speelveld”, benadrukt Castelen.

De kwestie rond Rock Oil moet volgens de organisatie aanleiding zijn om de vergunningverlening en handhaving binnen de servicestationsector tegen het licht te houden. Vaste termijnen, duidelijke voorschriften en een gelijke toepassing daarvan moeten voorkomen dat ondernemers onnodig in onzekerheid blijven.

Castelen kondigt aan zowel bedrijven als de overheid op hun verantwoordelijkheden te blijven aanspreken. “Kritiek is geen aanval op de overheid; het is onze bijdrage aan beter bestuur.”