Politie-inspecteur thuisgezet na seksklacht van recruut

Een inspecteur van het Korps Politie Suriname (KPS) is onlangs door de korpsleiding voorlopig thuisgezet, nadat een recruut tijdens haar stageperiode een klacht tegen hem heeft ingediend.

Vernomen wordt dat de inspecteur gedurende de stageperiode seksueel contact zou hebben gehad met de recruut. Na het beëindigen van het contact zou de inspecteur haar hebben beschuldigd van het besmetten van hem met een seksueel overdraagbare aandoening (SOA).

De recruut heeft zich vervolgens medisch laten onderzoeken bij een Dermatologische Dienst. Volgens haar zou uit het onderzoek zijn gebleken dat zij inderdaad met een SOA is besmet. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de medische bevindingen precies aantonen en of er een verband bestaat tussen de betrokkenen.

Naast de klacht over het vermeende seksuele contact heeft de recruut ook melding gemaakt van bedreigingen die zij naar eigen zeggen van de desbetreffende inspecteur heeft ontvangen.

Hangende het onderzoek is de politie-inspecteur thuisgezet.