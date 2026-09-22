Opening Next Gen Electronics & More aan de Leysweg met aanbiedingen en twee grote winacties

Speciale openingsaanbiedingen, twee grote winacties en de hele dag muziek: Next Gen Electronics & More pakt op 26 september uit met een feestelijke opening aan de Leysweg 96 in Suriname. Bezoekers kunnen kennismaken met het assortiment en genieten van gratis drankjes en snacks.

Van mobiele telefoons en laptops tot audioapparatuur, accessoires en smart home-producten: de elektronicazaak biedt een breed aanbod voor werk, ontspanning en het dagelijks leven. Ook liefhebbers van gadgets kunnen er terecht.

Tijdens de openingsdag zorgen een dj en livemuziek voor de sfeer. Naast de twee grote winacties kondigt Next Gen Electronics & More gratis cadeaus en verrassingen aan. Welke prijzen er te winnen zijn, houdt de winkel nog even geheim.

Wie op zoek is naar nieuwe elektronica, kan tijdens de opening de producten bekijken en de speciale aanbiedingen ontdekken. Daarmee combineert Next Gen Electronics & More een dag winkelen met een feestelijke kennismaking.

De opening vindt plaats op 26 september aan de Leysweg 96. Kom langs, ontdek het aanbod en vier de opening mee.