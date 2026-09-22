Ook onderinspecteur Fraude vast in kwikzaak: al vier politiemensen aangehouden

Een onderinspecteur van de afdeling Fraude is aangehouden in de zaak rond elf verdwenen cilinders met in beslag genomen kwik. De politieman, J.B., was volgens de politie in Suriname verantwoordelijk voor het beheer van het magazijn en de container waarin het kwik lag opgeslagen op het terrein van bureau Geyersvlijt.

Met zijn aanhouding komt het aantal politieambtenaren dat in dit onderzoek is opgepakt op vier. In totaal zijn sinds het begin van de zaak negen personen aangehouden.

De afdeling Kapitale Delicten hield dinsdag naast J.B. ook een tweede verdachte aan: M.S. Tijdens het onderzoek is volgens de politie het vermoeden ontstaan dat deze man zich onder meer bezighoudt met de handel in kwik en illegale wapens.

De aanhoudingen vormen een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de diefstal van de elf cilinders van het politieterrein. Wat J.B. en M.S. precies zouden hebben gedaan bij het verdwijnen van het kwik, is nog niet bekendgemaakt. Ook over een eventueel verband tussen de vermoede handelsactiviteiten van M.S. en de gestolen cilinders zijn geen nadere bijzonderheden verstrekt.

Beide mannen zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.