Meer dan honderd verkeersovertredingen in één week bij controles in Regio Midden

Bij intensieve verkeerscontroles in Regio Midden zijn afgelopen week meer dan honderd verkeersovertredingen geregistreerd. Op verschillende wegen werden weggebruikers gecontroleerd op hun snelheid en het naleven van andere verkeersregels, meldt KPS – Unit Verkeer Midden.

De controleacties vonden onder meer plaats op de Avobakaweg, Kennedyweg, Krakaweg en Indira Gandhiweg. Een uitsplitsing van het aantal overtredingen per locatie of naar soort is niet bekendgemaakt. Ook is niet vermeld hoeveel voertuigen in totaal zijn gecontroleerd.

De acties zijn bedoeld om de veiligheid op de wegen binnen het werkgebied te vergroten en het aantal verkeersovertredingen terug te dringen. Weggebruikers worden dringend opgeroepen de geldende maximumsnelheid te respecteren en zich aan de overige verkeersregels te houden.

Het blijft niet bij de controles van afgelopen week. De verkeerscontroles worden onverminderd voortgezet.