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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man (28) vast op verdenking van tweemaal ontucht met 12-jarig pleegzusje

KAM Thuiszorg

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handboeien
Foto ter illustratie

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Een 12-jarig meisje zou in haar eigen woning tot tweemaal toe zijn onderworpen aan ontuchtige handelingen door haar 28-jarige pleegbroer. De verdachte, U.Q., is zondag 20 september aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld.

Dat meldt het Korps Politie Suriname. Het vermoeden dat het meisje twee keer slachtoffer is geworden, komt naar voren uit het voorlopige onderzoek. Agenten van bureau Uitvlucht hielden de man aan.

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Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten U.Q. hangende het onderzoek in verzekering te stellen. De afdeling Jeugdzaken heeft de zaak overgenomen en zet het onderzoek voort.

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