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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende man rukt halsketting van hotelbezoeker weg

KAM Thuiszorg

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Een 29-jarige man is afgelopen weekend voor een hotel in de omgeving van Hannaslust in Suriname onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn halsketting. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, O.W., voor ontspanning bij het hotel was. Volgens zijn verklaring stond hij in de nacht van zondag op maandag rond 04.30 uur voor het gebouw toen een man met een vuistvuurwapen hem benaderde.

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De verdachte bedreigde O.W. met het wapen en rukte vervolgens zijn halsketting van geel metaal weg. Daarna rende hij weg in de richting van de Indira Gandhiweg.

De politie van De Nieuwe Grond kwam ter plaatse voor onderzoek. Het verdere onderzoek is inmiddels overgedragen aan de recherche van Regio Midden. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.

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