Busje knalt tegen EBS-mast: bestuurder zegt in slaap te zijn gevallen

Een busje is maandagmorgen bij een eenzijdig ongeval van de Magentakanaalweg geraakt en tegen een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname gebotst. De mast werd daarbij kapotgereden.

Volgens de bestuurder was hij achter het stuur in slaap gevallen, waarna het voertuig van de weg raakte en tegen de mast botste. Niemand raakte gewond.

De Surinaamse politie ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde sleepdienst voerde het busje af. Technici van de EBS werden opgeroepen om de schade aan de mast te herstellen.

Het politieonderzoek naar het ongeval duurt voort.