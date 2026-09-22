Ambassadeur Panka in gesprek met KLM vanwege zorgen burgers over dure tickets

Brieven en signalen van bezorgde burgers over de hoge ticketprijzen tussen Nederland en Suriname zijn voor ambassadeur Ricardo Panka aanleiding geweest om de kwestie bij KLM aan te kaarten. Tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor benadrukte hij dat de tarieven het voor veel mensen moeilijker maken om naar Suriname te reizen.

Dat meldt de Surinaamse ambassade in Nederland. Panka wees onder meer op reizigers die familie en vrienden willen bezoeken of vanwege ziekte of een overlijden naar Suriname moeten. Juist bij zulke persoonlijke omstandigheden kunnen hoge reiskosten een extra belasting vormen. Ook toerisme en zakelijke reizen kwamen aan bod.

De delegatie onder leiding van Panka werd op uitnodiging ontvangen door KLM-directeur Internationale Betrekkingen Frank Prillvits en een staflid. Zij gaven uitleg over de bedrijfsvoering en de totstandkoming van de tarieven. Volgens de maatschappij worden ticketprijzen mede bepaald door marktwerking en de kosten van de vluchten.

KLM wees daarbij onder meer op de bij staatsbesluit vastgelegde vergoeding van 6 procent aan reisagenten in Suriname. De maatschappij heeft bezwaar tegen deze regeling en heeft daarover een juridische procedure gevoerd. Volgens KLM worden de extra kosten uiteindelijk aan de klant doorberekend.

Ook de volgens de maatschappij relatief hoge kosten voor de dienstverlening van oliemaatschappij Gowtu zouden invloed hebben op de tarieven.

De delegatie omschrijft het gesprek als open en informatief. Het bezoek bood gelegenheid om de zorgen van reizigers rechtstreeks te bespreken en uitleg te krijgen over de kosten achter de vliegverbinding. Een concrete toezegging over lagere ticketprijzen wordt in het bericht niet genoemd.