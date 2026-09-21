Vuil verbranden slaat over en wordt vuurzee: woning, spuitinrichting en voertuigen verwoest

Het verbranden van vuil op een achtererf aan de Goton Royongweg in Suriname is zaterdagmiddag uitgelopen op een verwoestende brand. Via een kokosboom verspreidde het vuur zich naar een woning en een in- en uitdeukspuitinrichting. Beide gebouwen brandden volledig af. Ook ging een groot aantal voertuigen in vlammen op.

Volgens de Surinaamse politie was de vader van de eigenaar van de spuitinrichting achter op het erf bezig vuil te verbranden. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat het vuur daarbij oversloeg naar de kokosboom en vervolgens de gebouwen bereikte.

De brand werd rond 13.00 uur gemeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, stonden zowel de woning als de spuitinrichting al volledig in lichterlaaie. De brandweer werd ingeschakeld om het vuur te bestrijden.

Op het terrein en in de garage stonden 25 voertuigen. Daarvan werden er 19 volledig verwoest; de overige zes liepen schroeischade op. Onder de uitgebrande voertuigen bevonden zich auto’s van verschillende klanten. Daarnaast gingen twee driewielers en een motorfiets volledig verloren.

De verwoeste woning werd bewoond door elf personen en was niet verzekerd. Bij de brand raakte niemand gewond. Het onderzoek naar de zaak is in handen van bureau Lelydorp.