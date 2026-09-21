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Vrouw in Frans-Guyana aangehouden met bijkans 1,5 kilo cocaïne aan buikband

KAM Thuiszorg

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Een vrouw is vorige week op de luchthaven Félix Éboué in Frans-Guyana aangehouden nadat 1.445 gram cocaïne bij haar werd aangetroffen. De drugs waren zorgvuldig verpakt en aan een buikband bevestigd, die zij onder haar kleding droeg.

De vrouw stond op het punt naar het Franse vasteland, het zogenoemde Hexagone, te vertrekken. De aanhouding vond plaats in het kader van de operatie ‘100% controle’ op de luchthaven.

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Na haar aanhouding werd de vrouw in hechtenis genomen en voorgeleid aan de rechter. Zij werd veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf met onmiddellijke detentie.

Daarnaast kreeg de verdachte een verbod van vijf jaar om het Franse grondgebied te betreden.

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