Veelzijdige zangeres Stephanie Nunes wordt 40

De veelzijdige Surinaams-Nederlandse zangeres Stephanie Nunes wordt op 22 september 40 jaar. Deze bijzondere mijlpaal laat ze niet zomaar voorbijgaan. Hoewel Nunes zichzelf niet als een feestbeest omschrijft, vindt ze haar veertigste verjaardag reden genoeg voor een feestje. “Ik bouw een feestje. Niet omdat ik ieder weekend op de dansvloer sta, maar omdat sommige momenten in het leven het verdienen om groots gevierd te worden. En mijn 40ste is er absoluut één van”, vertelt ze.

Het feest vindt niet per se op haar verjaardag zelf plaats, maar op de zaterdag daarna. Ze wil de avond doorbrengen met mensen die belangrijk voor haar zijn: familie, vrienden en natuurlijk haar muzikale vrienden. “Muziek is een belangrijk onderdeel van mijn leven en mag op deze bijzondere avond zeker niet ontbreken.”

De leeftijd van 40 staat voor Nunes vooral voor groei, terugkijken op wat ze heeft meegemaakt, bereikt en geleerd, maar tegelijkertijd ook vooruitkijken. “Nieuwe stappen zetten, blijven groeien en klaar zijn voor alles wat het leven nog op mijn pad brengt.”

“Ik zie 40 dan ook niet als het begin van ‘ouder worden’, maar juist als het begin van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin ik nog bewuster wil genieten, dromen wil najagen, muziek wil maken, mooie herinneringen wil creëren en het leven wil omarmen zoals het komt.”

Muzikale carrière

Nunes woont sinds 2023 in Nederland, maar begon haar zangcarrière in Suriname. Ze maakte deel uit van verschillende populaire formaties, waaronder Sonic, Las Divas, Naks Makeda, Ed & Friends en Kasimex Houseband.

Na haar verhuizing naar Nederland besloot ze haar muzikale horizon verder te verbreden. Ze is actief als leadzangeres bij Isje & Friends en treedt daarnaast op met onder meer La Fiesta, @Six, The New Jamm en Tropical Adventures.

Ook heeft ze haar eigen festivalband, de Stephanie Nunes Suriname All Star Band, waarvan ze leadzangeres is. Met deze formatie richt ze zich vooral op kaseko. In 2025 stond Nunes voor het eerst op het podium van Kaseko in Concert, een show waarin kaseko en comedy samenkomen. Dit jaar heeft ze de eer om voor de tweede keer aan het evenement deel te nemen.