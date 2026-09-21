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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ruzie over route eindigt in steekpartij: man (31) gewond

KAM Thuiszorg

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Een meningsverschil over de te nemen route is afgelopen nacht aan de Martin Luther Kingweg (MLK-weg) in Suriname uitgelopen op een steekpartij. De 31-jarige S.N. liep daarbij een steekwond onder zijn borst op. De verdachte, Danillo, is na het incident gevlucht.

Vernomen wordt dat het slachtoffer en de verdachte samen met twee andere vrienden in een voertuig onderweg naar huis waren. De bestuurder wilde via de MLK-weg rijden, maar S.N. gaf aan dat zij een andere route moesten nemen vanwege een vermoedelijke verkeerscontrole.

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Daarover ontstond een woordenwisseling. Het gezelschap stopte vervolgens voor Hong Da Warenhuis aan de MLK-weg. Daar liep de ruzie verder uit de hand en stak de verdachte het slachtoffer met een mes.

S.N. werd op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Hij was aanspreekbaar en werd ter observatie opgenomen. Volgens de Surinaamse politie verkeert hij buiten levensgevaar.

De verdachte was tot het moment van schrijven nog niet aangehouden. De politie van Houttuin onderzoekt de zaak.

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