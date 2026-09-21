Taxichauffeur brengt 18-jarige met schotwond in hals naar SEH

In Suriname is een 18-jarige jongeman zondagavond met een schotwond aan de linkerzijde van zijn hals naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht.

Het slachtoffer, D.B., was bij aankomst niet aanspreekbaar.

Vernomen wordt dat een taxichauffeur de jongeman bij de SEH zou hebben afgezet. Waar de schietpartij heeft plaatsgevonden, was nog niet bekend.

De politie van Munder ging na de melding naar het ziekenhuis voor onderzoek. De agenten proberen vast te stellen waar en onder welke omstandigheden de jongeman is neergeschoten.