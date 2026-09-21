Rusland over voorzitterschap NPS: “Als men zegt ‘unu wani wan tra sma’, dan no hard feelings”

Gregory Rusland, die al drie termijnen aanzit als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), is beschikbaar om zijn ondersteuning te blijven verlenen aan de partij. Indien de groene partij uiteindelijk besluit om hem geen vierde voorzitterstermijn te gunnen, dan heeft hij daar geen moeite mee.

“Het probleem is dat jij jouw gedachte kan hebben, maar het hangt ook af van de omgeving. Er zijn tal van dingen die een mens kan gaan doen in zijn privéleven en toch moet je rekening houden met de omstandigheden waarin je functioneert. Maar als ik een verantwoordelijkheid krijg en die neem, dan ga ik die wel ten volle moeten invullen. En daar zijn we nog steeds open voor.

Als de mensen zeggen: ‘unu wani wan tra sma’, dan no hard feelings. Ik ben beschikbaar om die ondersteuning te blijven leveren… vanuit welke positie dan ook”, zei Rusland in het programma ABC Actueel.

Rusland is in december 2020 voor de derde keer herkozen als voorzitter van de NPS tijdens een buitengewoon congres in het partijcentrum Grun Dyari. Sinds 17 juni 2012 is hij de voorzitter van de Surinaamse partij. Van 2005 tot 2010 maakte Rusland deel uit van het derde kabinet-Venetiaan als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Van 2010 tot 2020 was hij lid van De Nationale Assemblee (DNA).

Op 6 juli 2025 werd hij in DNA gekozen tot vicepresident van Suriname en sindsdien maakt hij deel uit van het kabinet-Simons/Rusland.