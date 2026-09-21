Ramautarsing: “Een maand na deadline nog steeds geen transparantie van Anti-corruptie Commissie”

Publieke functionarissen die verplicht zijn een Verklaring van Inkomen en Vermogen (VIV) in te dienen, hadden tot 16 augustus jl. de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen. Volgens de econoom Winston Ramautarsing heeft de Anti-corruptie Commissie (ACC) een maand na de deadline nog steeds niet bekendgemaakt hoeveel mensen zich daadwerkelijk aan die verplichting hebben gehouden en hoeveel mensen die zich hieraan niet hebben gehouden, gaan worden vervolgd.

“Want er staan straffen tot vier jaar op als je je niet hebt geregistreerd. Dus ook bij de Anti-corruptie Commissie is er geen transparantie”, zei Ramautarsing in een interview op radio Awaaz.

In totaal moesten ongeveer 3.000 Politically Exposed Persons (PEPs) hun vermogen bij de notaris in Suriname registreren. De econoom vraagt zich af hoe corruptie bestreden gaat worden met zo een zwakke ACC die bovendien weinig bevoegdheden heeft.

Iets meer dan een jaar na het aantreden van de regering-Simons/Rusland spreekt Ramautarsing van een toename van corruptie in vergelijking met de periode van de vorige regering. “En wat we weten is slechts het topje van de ijsberg. Dat komt door zwakke wetten en zwakke handhaving”, aldus Ramautarsing.

Volgens de econoom is de ACC de afgelopen jaren compleet uitgekleed, waardoor zij nu slechts een registratiekantoor is en aan voorlichting doet. Hij vindt het jammer dat de ACC geen transparantie geeft. “Er is een Anticorruptiewet die in 2015 is ingediend. Ze hebben twee jaar nodig gehad om te onderhandelen in het parlement om die wet compleet uit te kleden. In 2017 is die goedgekeurd en afgekondigd, maar er is niets gebeurd totdat Santokhi kwam. Hij heeft een commissie benoemd en die had drie jaar nodig om werkelijk te gaan beginnen met de uitvoering.

De Anti-corruptie Commissie is in 2023 benoemd en die had zoveel jaren nodig om alleen maar een document te maken waarop mensen hun vermogen konden registreren. Dus de Anti-corruptie Commissie is compleet uitgekleed, is een registratiekantoor en doet voorlichting. Maar transparantie, wat ze hoog in het vaandel hebben, daar komen ze niet aan toe”, aldus Ramautarsing.

Ramautarsing verwijst naar Singapore, dat volgens hem tot de minst corrupte landen ter wereld behoort. Dat komt volgens hem omdat het land een Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) heeft met een budget van 50 miljoen US-dollar en 300 professionals. “Alleen maar om die corruptie direct de kop in te drukken.

Mensen zijn niet per definitie eerlijk. Wanneer je ze de ruimte geeft, worden ze oneerlijk. Ze hebben in 2025 68 nieuwe cases behandeld. Hoeveel cases heeft onze Anti-corruptie Commissie hier behandeld? Hoeveel mensen hebben we werkelijk berecht? Dus we zijn niet serieus bezig corruptie te bestrijden, terwijl corruptie het grootste obstakel voor economische ontwikkeling is”, aldus de econoom.