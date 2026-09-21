Onrust in gevangenis Duisburglaan na geldkwestie tussen gedetineerde en penitentiair ambtenaar

In de strafinrichting aan de Duisburglaan in Suriname is deze week door kordaat optreden van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) een opstand voorkomen. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt, ontstond onrust nadat een gedetineerde en een penitentiair ambtenaar (PA) in een woordenwisseling waren geraakt over een geldbedrag.

De ambtenaar zou geld van de gedetineerde hebben ontvangen om buiten de inrichting iemand te ontmoeten, iets in ontvangst te nemen en dat vervolgens naar binnen te sluizen. Die opdracht zou echter niet zijn uitgevoerd. De PA zou daarvoor verschillende verklaringen hebben gegeven en hebben geweigerd het ontvangen bedrag terug te betalen.

De geldkwestie mondde uit in een woordenwisseling, waarbij ook andere gedetineerden verhit raakten. Er werd kordaat ingegrepen en er werden celcontroles uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere telefoons aangetroffen.

Volgens informatie die de redactie heeft ontvangen, zijn uiteindelijk enkele van de aangetroffen telefoons in beslag genomen. Wat er met de overige toestellen is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk.

Waterkant verneemt daarnaast van betrouwbare bronnen dat er een WhatsApp-groep zou bestaan waarin penitentiaire ambtenaren en gedetineerden contact met elkaar onderhouden. Volgens deze bronnen zouden deelnemers hand-en-spandiensten verlenen om zaken de inrichting binnen te sluizen.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de korpsleiding van het incident en de informatie over de vermeende WhatsApp-groep op de hoogte is gesteld.