Miranda meldt kort geding van Faizal Abdoelgafoer na uitlatingen over ‘een zekere Faizal’

De negatieve uitlatingen van Benny Miranda op sociale media, over een zekere Faizal bij het Kabinet van de President, krijgen mogelijk een vervolg bij de rechter. Volgens een bericht dat Miranda zelf openbaar heeft gemaakt, stapt Faizal Abdoelgafoer naar de kortgedingrechter. Miranda verwijst daarbij naar een mededeling van een deurwaarder, maar betwist dat hij Abdoelgafoer persoonlijk heeft beschuldigd. Zijn verweer: hij sprak uitsluitend over ‘een zekere Faizal’.

In zijn reactie, gericht aan gerechtsdeurwaarder Niekoop, stelt Miranda dat hij in zijn live-uitzendingen nooit de volledige naam van de betrokkene heeft genoemd. Hij vraagt om bewijs waaruit blijkt wanneer en waar hij persoonlijk over hem zou hebben gesproken. Ook verzoekt hij de deurwaarder en het kantongerecht de zaak niet-ontvankelijk te verklaren.

Miranda kondigt daarnaast aan zijn advocaten in te schakelen en aangifte te willen doen wegens vermeende valse beschuldigingen. Welke vorderingen in het aangekondigde kort geding worden gesteld, blijkt niet uit zijn gedeelde reactie.

Zijn ontkenning volgt op een uitzending van D-TV Express waarin hij al excuses aanbood aan iemand die hij toen aanduidde als ‘een zekere Faizal’. De interviewer noemde daarbij herhaaldelijk de naam van Abdoelgafoer en legde een verband met een T-shirt waarop Miranda samen met hem stond afgebeeld. Miranda wilde die koppeling niet bevestigen. “Dat zeg jij. Dat heb ik niet gezegd”, reageerde hij. De man op het shirt omschreef hij wel als een kameraad en zijn beste vriend.

Aanleiding voor zijn eerdere uitbarsting waren volgens Miranda berichten waarin werd gesteld dat bepaalde zaken van hem ‘on hold’ zouden worden gezet. Hij dacht te weten van wie die afkomstig waren, omdat het gebruikte telefoonnummer hem bekend voorkwam. Naar eigen zeggen schrok hij van de berichten en vreesde hij dat zijn “zegeningen” gevaar liepen. Zowel de berichten als het nummer had hij inmiddels verwijderd.

Miranda vertelde dat vervolgens iemand van het kabinet van de president contact met hem had opgenomen. Deze tussenpersoon, die hij omschreef als een “werkarm van de president”, zou namens haar hebben gevraagd wat er speelde. Tijdens een gesprek op kantoor kreeg Miranda naar eigen zeggen te horen dat de man tegen wie hij was uitgevallen, ontkende de berichten te hebben verstuurd. Daarop nam hij aan dat het om nepberichten ging. Wie die dan wel had verzonden, kon hij niet zeggen.

“Mijn echt echt oprechte excuses”, zei Miranda tijdens de uitzending. Hij benadrukte dat zijn conflict één persoon betrof en dat hij geen ruzie had met de NDP. Volgens hem had de tussenpersoon de betrokken man vooraf al laten weten dat hij op televisie excuses zou aanbieden. Uit zijn toelichting bleek niet dat Miranda zelf rechtstreeks met die man over diens ontkenning had gesproken.

Ook over de herkomst van twee T-shirts die hij liet zien, kreeg Miranda vragen. Hij verklaarde die bij een drukkerij van mensen van de NDP te hebben ontvangen, maar niet te weten wie ze had betaald of besteld. Hij ontkende te hebben gezegd dat de shirts afkomstig waren van degene aan wie hij excuses aanbood.

Miranda gaf tijdens het interview aan bereid te zijn met de betrokken man te praten en samen een biertje te drinken. Hij beschouwde de kwestie na het gesprek met de tussenpersoon als gesust. Zijn nieuwste bericht wijst er echter op dat daarmee mogelijk nog geen einde aan het conflict is gekomen.