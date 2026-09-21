Influencer entrepreneur Ravi Ryan Mohanlal bezoekt Suriname voor zakelijke en sportieve ontmoetingen

Influencer entrepreneur en internationaal consultant Ravi Ryan Mohanlal LLM MBA MSc bezoekt Suriname voor vijftien dagen. Tijdens zijn verblijf heeft hij afspraken met leden van De Nationale Assemblée (DNA), ondernemers, sporters, scholen en lokale inwoners. Zijn bezoek staat in het teken van ontmoetingen, cultuur, business, voetbal en media.

FC Barcelona Academy & Johan Cruyff

Mohanlal is alumnus van de FC Barcelona Academy en het Johan Cruyff Institute. Als sports agent en football manager richt hij zich onder meer op scouting, talentontwikkeling en internationale voetbalnetwerken.

Verbinding tussen Suriname en Nederland

Mohanlal ziet zijn bezoek als een mogelijkheid om bestaande contacten te versterken en nieuwe verbindingen te leggen. “Ik ben hier natuurlijk om te genieten van Suriname, familie en de cultuur, maar ik wil ook luisteren naar mensen en kijken waar we elkaar kunnen versterken. De gesprekken met DNA-leden, ondernemers, sporters, scholen en lokale inwoners zijn voor mij bijzonder waardevol.”

Naast zakelijke en sportieve afspraken wordt zijn reis vastgelegd voor zijn socialmediakanalen. Als influencer, acteur en content creator wil hij aandacht besteden aan Surinaamse verhalen, ondernemerschap, sport en cultuur.

Mohanlal is oprichter en CEO van MOHANLAL en internationaal actief op het gebied van consultancy, business development, sportmanagement, talent representation, branding en media.

Internationale agenda

Het bezoek aan Suriname maakt deel uit van een bredere internationale agenda. Na Suriname staan voor Mohanlal internationale activiteiten en bezoeken gepland in Spanje, Zwitserland, Bulgarije, Denemarken, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.

Oproep aan Suriname

Ondernemers, sportorganisaties, scholen, talenten, mediaprofessionals en andere geïnteresseerden die tijdens zijn verblijf in Suriname kennis willen maken of mogelijkheden voor samenwerking willen bespreken, kunnen contact opnemen via www.raviryanmohanlal.com of socialmediakanaal @raviryanmohanlal.

“Heb je een goed idee, een interessant initiatief of zie je mogelijkheden om Suriname internationaal sterker te verbinden? Ik kom graag met je in gesprek.”

Over Ravi Ryan Mohanlal

Ravi Ryan Mohanlal LLM MBA MSc is een Nederlandse ondernemer, internationaal consultant, sports agent, football manager, acteur, influencer en content creator. Hij is oprichter en CEO van MOHANLAL.