Hardcore Events haalt internationaal gewilde DJ en producer Kybba naar Suriname

De internationaal gewilde dj en producer Kybba komt naar Suriname. Hardcore Events presenteert de artiest op dinsdag 24 november in het gloednieuwe Eventum Expo & Events aan de Sir Winston Churchillweg 43 in Dijkveld. Het optreden maakt deel uit van zijn internationale tour, waarbij hij in november ook Zuid-Amerika aandoet.

Kybba is geboren in Italië en gevestigd in Amsterdam. Met zijn combinatie van dancehall, Caribische ritmes, Afro en Latin heeft hij internationaal naam gemaakt. Tracks als ‘Colombian’, ‘Pon Di Ting’ en ‘Ba Ba Bad’ hielpen hem een publiek ver buiten Nederland op te bouwen. Op ‘Ba Ba Bad’ werkt hij samen met Sean Paul en Busy Signal; later volgde een remix met de Colombiaanse artiest Ryan Castro.

De producer werkte daarnaast met onder anderen Barrington Levy, Bounty Killer en Kalash. Ook bracht hij ‘I Love It’ uit met J Balvin en Rytikal. Zijn muziek brengt daarmee artiesten uit de Jamaicaanse dancehall en de Latijns-Amerikaanse muziekwereld samen.

Kybba is ook de oprichter van Basshall Movement, het platform dat hij in 2016 begon en dat uitgroeide tot een combinatie van muzieklabel, online kanalen en evenementen. Op zijn cv staan optredens op festivals als Tomorrowland, Lowlands en Summerjam. In zijn touragenda staan voorafgaand aan Paramaribo ook shows in Buenos Aires en Bogotá.

Voor het optreden in Suriname vormt Eventum Expo & Events het decor. Het nieuwe, multifunctionele evenementencentrum in Dijkveld beschikt over een flexibel in te richten zaal die, afhankelijk van de opstelling, ongeveer 300 tot 1.500 gasten kan ontvangen. Naast concerten en feesten biedt de locatie ruimte aan onder meer beurzen, zakelijke bijeenkomsten en culturele evenementen.

Hardcore Events heeft een nieuwe website gelanceerd: hcevents.com, waar je terecht kunt voor de voorregistratie. Tickets zijn verkrijgbaar bij Shaike Lights aan de Gonggrijpstraat 211, The Coffeebox in Noord en Zuid en F. Wazir aan de Leysweg. Voor meer informatie kan uitsluitend via WhatsApp contact worden opgenomen op +597 8844598 of +597 8519090.