Anthony Nesty won 38 jaar geleden goud voor Suriname op Olympische Spelen

Anthony Nesty won vandaag, precies 38 jaar geleden, goud voor Suriname op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel (Zuid-Korea). Daarmee schreef hij geschiedenis als de eerste zwarte mannelijke zwemmer die een Olympische gouden medaille behaalde.

Nesty, die een imposante carrière kent, werd op 25 november 1967 te Port of Spain (Trinidad) geboren. Hij was een baby van slechts negen maanden toen hij 1968 met zijn ouders mee naar Suriname ging. In de tachtiger jaren drukte hij zijn stempel op de Surinaamse zwemsport door tientallen records op verscheidene zwemonderdelen te vestigen.

Na zijn olympisch debuut in 1984 besloten hij en zijn toenmalige coach Kenneth McDonald dat het verstandiger was voortaan in Amerika te trainen. Nesty verliet zijn club De Dolfijn in Paramaribo, en sloot zich aan bij het zwemteam van de Bolles Prep School in Jacksonville (Florida).

Nesty (58) is momenteel hoofdcoach van het mannen- en vrouwenzwemmen van Florida. In september 2024 ontving hij wederom de prestigieuze George Haines Coach of the Year 2024 award van de American Swimming Coaches Association (ASCA).

De ASCA George Haines Coach of the Year award wordt jaarlijks toegekend aan de coach wiens effectiviteit het meest heeft bijgedragen aan de Amerikaanse zwemuitmuntendheid op het wereldtoneel.

Nesty was vorig jaar een van de vijf finalisten, samen met Bob Bowman, Todd DeSorbo, Dave Durden en Greg Meehan, die allen een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de prestaties op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Surinames Golden Boy leidde het Amerikaanse Olympische zwemteam voor mannen naar een indrukwekkende medaillescore tijdens de recente Spelen, met drie gouden, vier zilveren en drie bronzen medailles.

De Surinaamse zwemlegende werd in april 2025 door toenmalige president Chandrikapersad Santokhi onderscheiden als Groot Officier in de Ereorde van de Gele Ster, de hoogste civiele onderscheiding van het land.