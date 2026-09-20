Vogelgriep slaat toe in Suriname: ruim 5.000 kippen dood, bedrijven binnen 3 kilometer onderzocht

Een uitbraak van vogelgriep op een bedrijfslocatie in Paramaribo heeft aan meer dan 5.000 kippen het leven gekost. Volgens het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn direct na de eerste meldingen strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De uitbraak komt ondanks eerdere voorzorgsmaatregelen. Enkele maanden geleden gold nog een importverbod voor broedeieren en kipproducten uit Europa vanwege vogelgriep daar. Daarnaast begon in augustus extra controle bij Stolkertsijver in Commewijne, omdat vanuit het oosten van Suriname veel dierlijke producten het land binnenkomen.

Ook werden vooraf oefeningen gehouden om voorbereid te zijn op een mogelijke uitbraak. Desondanks wist het virus Suriname binnen te dringen.

Na de eerste melding werden teams het veld ingestuurd om na te gaan of er nog meer besmette kippen aanwezig waren. Daarbij werd samengewerkt met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing en het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Donderdag en vrijdag werden de eerste rapportages opgesteld, waarna zaterdag opnieuw controles werden uitgevoerd.

De autoriteiten beperkten het onderzoek niet tot het getroffen bedrijf. Alle bedrijven binnen een straal van drie kilometer rond de locatie waar de eerste besmetting werd gemeld, werden meegenomen in een assessment. Pluimveehouders worden dringend gevraagd onmiddellijk contact op te nemen wanneer zij te maken krijgen met ongewoon hoge sterfte onder hun kippen.

Wanneer vogelgriep op een bedrijf wordt vastgesteld, wordt dat bedrijf gesloten om het risico op verdere besmetting zo klein mogelijk te maken. De betrokken ondernemers krijgen vervolgens begeleiding over maatregelen die verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen.

De Veterinaire Inspectie wijst erop dat vogelgriep hoofdzakelijk door trekvogels wordt overgebracht. Twee jaar geleden werd al onderzoek naar dit risico gedaan en op basis daarvan werd een draaiboek opgesteld. Het indammen van de huidige uitbraak wordt als noodzakelijk beschouwd, onder meer om te voorkomen dat het virus zich ongehinderd verspreidt en muteert. Daarbij staan niet alleen de pluimveesector en voedselzekerheid centraal, maar ook de volksgezondheid.

De uitbraak raakt bovendien een sector waarin Suriname nog sterk afhankelijk is van import. Slechts ongeveer 35 procent van de behoefte aan kip wordt momenteel door lokale producenten gedekt; de overige 65 procent wordt geïmporteerd. Minister Mike Noersalim gaat komende week met de pluimveesector om tafel om mogelijke oplossingen te bespreken. Tegelijk wil de regering de lokale productie verder verhogen, onder meer door trainingen aan meer dan 3.000 personen.