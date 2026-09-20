Van Samson over bezorgdheid Brunswijk: “Er is wel een hetze ontketend tegen bepaalde mensen”

VHP-parlementariër Cedric van Samson zegt eveneens te hebben geconstateerd dat sinds het aantreden van de huidige regering meerdere leidinggevenden te maken hebben gehad met aanvallen die volgens hem als karaktermoord kunnen worden aangemerkt, terwijl deze achteraf ongegrond bleken.

Onder andere ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk stelde eerder deze maand in De Nationale Assemblee (DNA) dat directeuren die door de ABOP zijn voorgedragen, volgens hem op verschillende posten onder druk worden gezet en worden gecriminaliseerd.

Wanneer Van Samson onder andere de zaak bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) evalueert, merkt hij wel dat er een hetze ontketend is tegen bepaalde mensen.

“Ik zou het niet zo zeggen, maar het valt wel even op. Er zijn een aantal aanvallen van karaktermoord geweest op leidinggevende mensen die vaker niet gegrond waren op iets dat werkelijk aanleiding zou moeten geven tot het wekken van argwaan. Dat i ben kan denki dati den sma doti. Dus wanneer Ronnie Brunswijk dat opmerkt en een aantal zaken noemt, dan kan je misschien zeggen dat er een aanval ingezet is tegen functionarissen van de ABOP”, zei Van Samson in een interview op TBN.

De VHP’er voerde aan dat het ook heel opvallend was hoe er kort voor de afgelopen verkiezingen bewijsmateriaal naar buiten was gebracht over een toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Nu loopt er een heel onderzoek tegen deze persoon, maar er wordt niets meer daarover gezegd.

“Dus er is een bepaalde mate van willekeur in achtervolgen, vervolgen en het publiceren van wat men heeft gevonden. Je merkt dat steeds de pijlen gericht zijn op departementen die te maken hadden met de ABOP. Dus dat gevoel dat Ronnie Brunswijk heeft, is niet uit de lucht gegrepen als we vooral kijken naar de aanvallen gepleegd op Wendy Jap-A-Joe.

Om te bedenken dat Emanuel Scheek om 3.00 uur op de vrijdag een brief stuurt dat hij alle informatie binnen 24 uur wil hebben. Hoe logisch is dat? Dus er is wel een hetze ontketend tegen bepaalde mensen”, aldus Van Samson.

Ondertussen heeft Scheek, president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) van de TAS, aangegeven dat hij zijn functie neerlegt als president Jennifer Simons besluit het contract van directeur Jap-A-Joe te verlengen. Haar huidige overeenkomst loopt op 20 oktober af.