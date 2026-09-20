Twaalf rijbewijzen ingevorderd in drie dagen bij verkeerscontroles in Para

Bij verkeerscontroles op de Kennedyweg en de Avobakaweg in Suriname zijn in drie opeenvolgende dagen twaalf rijbewijzen ingevorderd. Ook werden twintig processen-verbaal uitgeschreven en werd in totaal SRD 17.550 aan boetes geïnd.

De acties werden uitgevoerd door de politie van Rijsdijk als onderdeel van het Vakantieveiligheidsplan Regio Midden, meldt KPS – Unit Verkeer Midden. Naast snelheidsovertredingen werd gecontroleerd op ander gedrag dat de veiligheid op de weg in gevaar brengt.

Bestuurders werden onder meer geverbaliseerd voor te hard rijden en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook traden agenten op tegen verkeersdeelnemers die door hun rijgedrag de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Voor welke overtredingen de twaalf rijbewijzen afzonderlijk zijn ingevorderd, is niet vermeld.

Meerdere overtreders betaalden hun boete direct ter plaatse. Het totaalbedrag van 17.550 Surinaamse dollars werd gedurende de drie controledagen geïnd.

De politie van Rijsdijk zet de verkeerscontroles voort om overtredingen terug te dringen en de veiligheid in het ressort te verbeteren.