Tiener tijdens plassen onder bedreiging van mes beroofd van bromfiets

Een 17-jarige jongeman is afgelopen nacht aan de Ericlaan in Suriname onder bedreiging van een mes beroofd van zijn bromfiets.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, C.K., op zijn bromfiets over de Ericlaan reed. Op een gegeven moment stopte hij langs de weg om te plassen.

Kort daarna hoorde hij meerdere bromfietsen naderen. Toen hij omkeek, zag hij vier ongemaskerde mannen die zich op twee bromfietsen verplaatsten. Eén van hen liep op hem af en bedreigde hem met een mes.

Onder bedreiging van het mes werd de jongeman gedwongen zijn bromfiets af te staan. De verdachte stapte vervolgens op de bromfiets van het slachtoffer en reed samen met de anderen weg.

Het slachtoffer liep daarna richting de Hermitage Mall, waar hij een vriend ontmoette. Samen gingen zij op zoek naar de gestolen bromfiets, maar zij konden deze niet terugvinden.

De vriend bracht het slachtoffer vervolgens naar huis. Daarna ging de 17-jarige samen met zijn oom naar politiebureau Uitvlugt om aangifte te doen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.