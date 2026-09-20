Man dood na val van boot in Surinamerivier: lichaam gevonden bij steiger

De 46-jarige W.A. raakte vrijdagmiddag 18 september vermist nadat hij tijdens werkzaamheden aan een vaartuig in de Surinamerivier was gevallen. Zijn lichaam is na een voortgezette zoekactie uit het water gehaald ter hoogte van de Ameraliweg in Suriname, nabij de Anandsteiger.

De man had kort voor het ongeval reparaties uitgevoerd aan de buitenboordmotor van een vaartuig. Toen hij klaar was en naar de steiger wilde gaan, liep hij over de rand van de boot. Daarbij gleed hij vermoedelijk uit en viel hij in het water, meldt de Surinaamse politie.

Volgens omstanders en bootsmannen verdween W.A. na zijn val in de diepte. Zij vermoedden dat de sterke stroming hem had meegesleurd.

Bij de politie van Meerzorg kwam omstreeks 14.48 uur de melding binnen dat een man in de rivier was gevallen. Agenten begonnen daarop samen met medewerkers van de afdeling Maritiem een intensieve zoektocht.

De zoekactie werd voortgezet en leidde uiteindelijk tot het aantreffen en bergen van het lichaam in de omgeving van de Anandsteiger. Een arts stelde de dood van W.A. officieel vast.