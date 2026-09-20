Lid RBTP aangehouden in zaak gestolen kwik bij politiebureau

De afdeling Kapitale Delicten van de politie in Suriname heeft zondag 20 september opnieuw een aanhouding verricht in het onderzoek naar de kwikdiefstal op het terrein van politiebureau Geyersvlijt. Vernomen wordt dat het gaat om C.B., een lid van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

De aanhouding volgt op die van twee medewerkers van de afdeling Fraude. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de politieambtenaren R.C. en A.K. waren aangehouden en in verzekering gesteld. Daarmee zijn inmiddels ten minste drie politieambtenaren aangehouden in verband met de verdwenen partij kwik.

Het kwik was eerder in beslag genomen en lag opgeslagen in een container op het achterterrein van het politiebureau. In de recentste toelichting spreekt de politie over elf verdwenen cilinders.

Al vóór de aanhouding van de twee frauderechercheurs waren vier andere personen opgepakt. Drie van hen mochten na verhoor vertrekken. De vierde werd aanvankelijk in verzekering gesteld, maar kwam later op last van het Openbaar Ministerie vrij.

Naast het vaststellen van de betrokkenheid van verdachten proberen de onderzoekers te achterhalen waar de gestolen cilinders zijn gebleven.