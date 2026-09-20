Huur pleit tijdens Saamaka Daka voor wettelijke verankering FPIC

Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling in Suriname heeft tijdens de viering van Saamaka Daka gepleit voor het wettelijk vastleggen van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (FPIC). In Marshallkreek legde zij een verband tussen de strijd van de voorouders en de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om een stevig fundament voor kinderen en kleinkinderen achter te laten.

Het dorp in Brokopondo stond zaterdag 19 september in het teken van de vredesovereenkomst die de voorouders van de Saramaccaners in 1762 met het koloniale bestuur sloten. De 264e herdenking vond plaats onder het thema ‘Moed bouwt toekomst’, meldt het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Huur vroeg aandacht voor wat de gemeenschap aan toekomstige generaties nalaat. Daarbij benadrukte zij dat de eigen culturele identiteit, tradities en waarden behouden en gekoesterd moeten worden. “Onze voorouders waren vastberaden, hadden moed en doorzettingsvermogen”, zei de bewindsvrouw. Haar pleidooi voor wettelijke verankering van FPIC plaatste zij binnen die verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Ook kapitein Ronny Asabina van Marshallkreek verbond de herdenking aan een opdracht voor de gemeenschap. Volgens hem gaat de betekenis van Saamaka Daka verder dan een jaarlijkse viering. De dag houdt de herinnering levend aan de moed en strijd waarmee de voorouders vrede en vrijheid bereikten. Hij riep op om hun tradities en immaterieel cultureel erfgoed te blijven overdragen.

Die verbondenheid met het verleden kwam terug in het programma. De activiteiten begonnen met het bespelen van de Apintidrum, waarna een Towe Wata, een dankdienst en een Polo Waka volgden. Met deze traditionele onderdelen werd stilgestaan bij de geschiedenis en de nalatenschap van de voorouders.

Naast de herdenking was er ruimte voor erkenning van mensen die zich voor de gemeenschap hebben ingezet. Onder anderen sporters en muzikanten werden gehuldigd voor hun bijzondere verdiensten en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de Saamaka- en Sakiki-gemeenschap.