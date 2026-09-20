Gewapende kettingrover schiet op broers en raakt auto te Ephraimzegen

Een 27-jarige man is afgelopen nacht aan de Ephraimzegenweg in Suriname onder bedreiging van een vuistvuurwapen beroofd van zijn gouden halsketting. De verdachte schoot in de richting van het slachtoffer en zijn twee broers. Alle drie bleven ongedeerd.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, R.L., samen met zijn broers vanuit het BEP-centrum naar zijn Toyota Vitz liep. Het voertuig stond geparkeerd aan de Sahietweg.

Toen het drietal de auto naderde, kwam een in het zwart geklede man op hen af. Hij trok plotseling een vuistvuurwapen en loste een schot in hun richting. Vervolgens rukte hij de gouden halsketting van R.L. van diens hals en vluchtte te voet richting South America.

Kort na de beroving werd gemeld dat de verdachte opnieuw een schot had gelost. Rond 03.11 uur kwam een melding binnen over een voertuig met kogelinslagen aan de Sohanweg. Later bleek dat ook de Toyota Vitz van het slachtoffer was beschoten. Het rechterachterportier was geraakt. Daarbij vielen evenmin gewonden.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.